Гармаш пропустить матч з Маріуполем і може отримати дискваліфікацію

Півзахисник Динамо Денис Гармаш був вилучений з поля в матчі 1/4 фіналу Кубка України проти Шахтаря і може пропустити 4 матчі УПЛ.

"За регламентом Денис Гармаш не має права грати в наступному турі УПЛ, незважаючи на те, що червона картка була показана в матчі Кубка України. Причина полягає в тому, що це пряма червона картка, а значить покарання поширюється і на матчі УПЛ.

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У четвер відбудеться засідання КДК ФФУ, на якому буде визначено термін дискваліфікації Гармаша. У будь-якому випадку, проти Маріуполя він не зіграє. У регламенті передбачено відбування покарання за пряму червону картку, отриману в кубковому матчі, в наступному поєдинку Кубка, але це відноситься до червоних за "позбавлення очевидної гольової можливості. У випадку з гравцем Динамо мова йде про агресивну поведінку під час зупинки гри", – заявив секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко в коментарі Betnews365.com

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Якщо Гармаш отримає передбачену в таких випадках дискваліфікацію, то крім гри з Маріуполем Денис також пропустить зустрічі УПЛ проти Шахтаря, ФК Львів і Олександрії.

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