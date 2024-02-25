"Емоції позитивні, тому що ми перемогли. Але особисто мені не сподобалася моя гра в першому таймі: було багато браку, нереалізований вихід віч-на-віч з голкіпером. У другому таймі я трохи перелаштувався і мені вдалося забити два м’ячі.

Гол Гармаша у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Динамо – 2:4

Як вплинув на гру швидкий гол? Він був очікуваним, тому що це Гармаш, від Дениса можна очікувати чого завгодно. Він забив гарний гол. Напевно, тільки він міг забити такий гол. Чи спілкувались перед грою? Спілкувалися. Він сказав, що буде нас сьогодні трохи "возити". Але ми сьогодні перемогли. І ця перемога є заслуженою", – поділився Ванат в коментарі прес-службі Динамо.

Нагадаємо, кияни переграли Металіст 1925 (4:2), а рахунок у грі вже на 5-й хвилині відкрив Денис Гармаш, вразивши ворота колишнього клубу.

Динамо перемогло Металіст 1925 у першому офіційному матчі в 2024 році – Гармаш зробив шоу за тайм, Ванат оформив 2+1