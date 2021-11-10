"Звісно, найпам’ятніші ті матчі, в яких забиваєш м’ячі. Та сама гра із Чорногорією, також пам’ятний для мене матч з Англією на Вемблі, коли Євген Коноплянка забив супергол.

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Для мене та гра була знаковою ще й тому, що я грав проти Стівена Джеррарда, якого завжди поважав як гравця. Ми класно грали тоді з англійцями, шкода, що не виграли. Для мене це була реалізація мрії. Джеррард грав за Ліверпуль, за який я вболівав із дитинства, і ніяк не міг виграти чемпіонство Англії. Так і не виграв, до речі.

Досі пам’ятаю, коли Стіві Джі послизнувся, Демба Ба забив, і Ліверпуль не став чемпіоном. Прикро було за нього", – цитує Гармаша сайт УАФ.

Нагадаємо, Денис отримав перший виклик до національної команди вперше з 2017 року. У листопаді на Україну очікує спаринг з Болгарією (11 листопада) та матч проти Боснії (16 листопада) в рамках відбору до ЧС-2022.

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