"Я й досі не розібрався, що це було. Вже й не розбираюся, бо минуло два чи три роки. Деякі ЗМІ одразу писали, що це за якісь борги, за ставки, але це не те. Якби я був винен грошей, я б відразу зізнався і взяв би в когось позичити.

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У того ж таки Ігоря Михайловича (Суркіса – прим.) попросив би дати мені зарплату наперед. Це не те, що пишуть. Хтось це був, чесно, не знайшли, але мені Ігор Михайлович допомагав у цій ситуації. Він сказав мені: "Не хвилюйся, їх знайшли, але я тобі не скажу, хто це".

Перші два місяці було страшно. Але я був упевнений, що жодних боргів у мене не було, тому сказав сім'ї поводитися спокійно і не переживати. Якби я щось винен був, тоді можна було б хвилюватися. А так у мене навіть не було ворогів, тож я тиждень переживав, а потім усе стало нормально", – поділився Гармаш у інтерв'ю BurBuzz.

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