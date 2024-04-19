"Носов на рік старший за мене. Нічого, нормальна, прикольна людина. Я з ним скільки, два рази перетинався на зборах – нормальна, позитивна, адекватна людина.

Скрипник порівняв Гармаша зі "збитими льотчиками" УПЛ: "Краще не грати проти такої людини"

Все по-іншому. У Суркіса одне бачення, тут – інше. Навіть розмова інша, жанр весь цей. Коротше, відрізняється віком, можна так сказати.

Як мене заманювали в Металіст 1925? Та сам себе заманив", – сказав Гармаш у програмі "Трендець".

Нагадаємо, 34-річний хавбек приєднався до харків'ян у зимове трансферне вікно, підписавши контракт до літа 2025 року. У поточному сезоні він у 6 матчах забив 1 гол.

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