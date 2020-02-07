Гармаш платив чимало, – Бурда розповів про систему штрафів у Динамо

Захисник Динамо Микита Бурда пояснив, за які дії на полі гравці "біло-синіх" можуть отримати штраф.
– Система штрафів існує, і не тільки за червоні, але і за необов'язкові жовті картки. Залежно від того, як отримана картка. Якщо ігровий епізод, жодні штрафи не стягуються.
– Я уявляю, скільки Гармаш відвалив.
– Це так. Платив він, і чимало, – цитує Бурду dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал Футбол.
Миколенко: Без Гармаша в Динамо буде нудно
Нагадаємо, Динамо до кінця сезону віддало Дениса Гармаша в оренду турецькому Різеспору. Декілька гравців столичної команди висловили сподівання, що хавбек, відомий своєю схильністю до розмов з арбітрами, повернеться у київську команду.
Динамо: Вербіч і Дуелунд підказують напрямок для селекціонерів – є нові варіанти підсилення