Гармаш платив чимало, – Бурда розповів про систему штрафів у Динамо

Захисник Динамо Микита Бурда пояснив, за які дії на полі гравці "біло-синіх" можуть отримати штраф.

– Система штрафів існує, і не тільки за червоні, але і за необов'язкові жовті картки. Залежно від того, як отримана картка. Якщо ігровий епізод, жодні штрафи не стягуються.

– Я уявляю, скільки Гармаш відвалив.

– Це так. Платив він, і чимало, – цитує Бурду dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал Футбол.

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Нагадаємо, Динамо до кінця сезону віддало Дениса Гармаша в оренду турецькому Різеспору. Декілька гравців столичної команди висловили сподівання, що хавбек, відомий своєю схильністю до розмов з арбітрами, повернеться у київську команду.

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