"Я давно знайомий з Олександром Петраковим. Ми спілкуємось протягом усієї моєї кар'єри. Він спитав мене, наскільки я готовий допомогти збірній? Я сказав, що можу зіграти за національну команду.

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Пам'ятаю, я грав на турнірі за луганське училище фізичної культури у Нікополі, і там мене помітив Петраков та запропонував грати у Києві. Я не хотів переїжджати, але Петраков вийшов на мою маму і вмовив її все ж таки це зробити.

Він залишився таким самим. Цей тренер завжди повністю віддавався своїй роботі і підходив до неї з повною концентрацією. Людина він чесна і порядна", – сказав Гармаш у ефірі програми BurBuzz.

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