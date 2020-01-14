Гармаш отримав незвичний для себе номер у Різеспорі

Півзахисник збірної України Денис Гармаш визначився з ігровим номером.

Півзахисник київського Динамо Денис Гармаш, який на правах оренди захищає кольори турецького Різеспора, отримав у своїй новій команді ігровий номер, повідомляє офіційний клубний Твіттер.

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29-річний футболіст виступатиме у футболці з цифрою 20. Цікаво, що в українській команді гравець завжди грав під номером 19.

Нагадаємо, Гармаш вже встиг дебютувати за свою нову команду у товариському матчі проти Акхісар Беледієспора, провівши на полі 62 хвилини.

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