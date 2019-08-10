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Гармаш назвав причину сутички між гравцями Шахтаря та Динамо після матчу

21:39 2121 Читать на русском
Гармаш назвав причину сутички між гравцями Шахтаря та Динамо після матчу
Гармаш та Циганков проти Тайсона / Шахтар

Хавбек Динамо Денис Гармаш прокоментував поразку від Шахтаря у 3 турі УПЛ.

39’ Жерсон Родрігес
 
Жуніор Мораєс 21’
Марлос 64’
21’ Жуніор Мораєс
39’ Жерсон Родрігес
64’ Марлос

"Чому після матчу сталася бійка? Де Пена щось не поділив з Тайсоном. Через цей все й сталося.

Динамо – Шахтар: гравці влаштували бійку після матчу

Чому нам не вдалося перемогти? Шахтар добре грав і тримав м'яч. Якби забив Вербіч, була б інша гра. А так пропустили другий м'яч. У нас були три-чотири передачі вперед, але вони були неточними. Потрібно над цим працювати.

Дебютний гол Родрігеса у відеоогляді матчу Динамо – Шахтар – 1:2

За рахунок чого потрібно досягати результату з Брюгге? Потрібно більше пресингувати і вигравати боротьбу. Думаю, що заб'ємо швидкий гол і досягнемо результату.

Про що говорив Хацкевич в перерві матчу? Що потрібно виконувати установку і використовувати контратаки", – сказав Гармаш у ефірі Football Hub.

Шахтар переграв Динамо в Києві – друга поспіль поразка команди Хацкевича і реванш за Суперкубок

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Денис Гармаш Денис Гармаш Шахтар Шахтар Динамо Динамо Динамо - Шахтар
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