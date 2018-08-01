Гармаш намагається відсудити мільйон гривень у паркінга, на якому розстріляли його автівку

Хавбек київського Динамо Денис Гармаш вимагає відшкодування від паркінгу, де було розстріляно його автомобіль.

Денис Гармаш звернувся до суду через розстріляне авто, повідомляє ТСН.

На думку футболіста, комунальне підприємство "Житло-сервіс", яке обслуговує паркінг, де було розстріляне його авто, не забезпечило охорону його машини та мусить заплатити за ремонт транспортного засобу 1 млн 326 тисяч гривень.

Натомість у "Житло-сервісі" запевняють, що не брали на себе зобов'язань щодо охорони авто, а згідно договору комунальне підприємство має лише прибирати паркінг та підтримувати його у хорошому стані.

Наступне засідання суду відбудеться 30 жовтня.

Нагадаємо, в ніч на 5 грудня невідомий розстріляв автомобіль Дениса Гармаша. Ходили чутки, що таким чином гравець отримав попередження за борги на тоталізаторі.

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