toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ АНДРІЙ ЛУНІН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - РЕАЛ МАДРИД

Гармаш намагається відсудити мільйон гривень у паркінга, на якому розстріляли його автівку

13:56 322 Читать на русском
Гармаш намагається відсудити мільйон гривень у паркінга, на якому розстріляли його автівку
Денис Гармаш / Фото: соцмережі

Хавбек київського Динамо Денис Гармаш вимагає відшкодування від паркінгу, де було розстріляно його автомобіль.

Денис Гармаш звернувся до суду через розстріляне авто, повідомляє ТСН.

На думку футболіста, комунальне підприємство "Житло-сервіс", яке обслуговує паркінг, де було розстріляне його авто, не забезпечило охорону його машини та мусить заплатити за ремонт транспортного засобу 1 млн 326 тисяч гривень.

Натомість у "Житло-сервісі" запевняють, що не брали на себе зобов'язань щодо охорони авто, а згідно договору комунальне підприємство має лише прибирати паркінг та підтримувати його у хорошому стані.

Наступне засідання суду відбудеться 30 жовтня.

Нагадаємо, в ніч на 5 грудня невідомий розстріляв автомобіль Дениса Гармаша. Ходили чутки, що таким чином гравець отримав попередження за борги на тоталізаторі.

"У Ялті біг тест Купера при +47 і усміхався". Валентин Белькевич в ексклюзивних спогадах знаменитих "динамівців"

Теги
Динамо Динамо Денис Гармаш Денис Гармаш
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
49
хв
Арсенал
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук