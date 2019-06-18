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Гармаш може перейти у Денізліспор, – турецькі ЗМІ

21:55 193 Читать на русском
Гармаш може перейти у Денізліспор, – турецькі ЗМІ
Денис Гармаш / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Денис Гармаш зацікавив турецький Денізліспор.

Новачок турецької Суперліги Денізліспор зацікавлений у підписання півзахисника Динамо Дениса Гармаша, повідомляє Transfer Merkezi.

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Як повідомляє джерело, турецький клуб хоче орендувати українця. Раніше повідомлялось, що Денізліспор зацікавлений у переході форварда Кайсеріспора Артема Кравця.

Окрім цього, київський клуб може втратити захисника Віталія Миколенка, інтерес до якого проявляє Мілан.

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Теги
Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Денізліспор Денис Гармаш Денис Гармаш Динамо Динамо Туреччина
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