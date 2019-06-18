Гармаш може перейти у Денізліспор, – турецькі ЗМІ

Півзахисник Динамо Денис Гармаш зацікавив турецький Денізліспор.

Новачок турецької Суперліги Денізліспор зацікавлений у підписання півзахисника Динамо Дениса Гармаша, повідомляє Transfer Merkezi.

Динамо у новому сезоні – без Сидорчука, Гармаша, Супряги та ще 7 гравців

Як повідомляє джерело, турецький клуб хоче орендувати українця. Раніше повідомлялось, що Денізліспор зацікавлений у переході форварда Кайсеріспора Артема Кравця.

Окрім цього, київський клуб може втратити захисника Віталія Миколенка, інтерес до якого проявляє Мілан.