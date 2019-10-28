Гармаш назвав винних у втраченій перемозі над Карпатами

Півзахисник Динамо Денис Гармаш поділився враженнями від несподіваної нічиєї у матчі 12-го туру УПЛ проти Карпат (1:1).

"Засмучені всі, що так вийшло, але ми самі винні. Треба було забивати другий гол, щоб не було кінцівки валідольної, як то кажуть.

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Чи підтримали Шабанова в роздягальні? Та все нормально. Він засмутився, але все нормально, ми його підтримаємо", – поділився Гармаш в коментарі ПроФутболу.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Карпатами на останніх хвилинах (1:1) через автогол Шабанова.

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