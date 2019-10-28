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Гармаш назвав винних у втраченій перемозі над Карпатами

15:26 620 Читать на русском
Гармаш назвав винних у втраченій перемозі над Карпатами
Денис Гармаш / Футбол 24

Півзахисник Динамо Денис Гармаш поділився враженнями від несподіваної нічиєї у матчі 12-го туру УПЛ проти Карпат (1:1).

49’ Беньямін Вербіч
 
Артем Шабанов 85’
49’ Беньямін Вербіч
85’ Артем Шабанов

"Засмучені всі, що так вийшло, але ми самі винні. Треба було забивати другий гол, щоб не було кінцівки валідольної, як то кажуть.

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Чи підтримали Шабанова в роздягальні? Та все нормально. Він засмутився, але все нормально, ми його підтримаємо", – поділився Гармаш в коментарі ПроФутболу.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Карпатами на останніх хвилинах (1:1) через автогол Шабанова.

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Динамо - Карпати Динамо Динамо Денис Гармаш Денис Гармаш Карпати Карпати
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