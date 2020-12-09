"На першому місці для нас сьогодні був результат. Іноді потрібно проводити і такі ігри. Сьогодні нам не можна було програвати, тому ми вибрали більш оборонну тактику. Я думаю, вона спрацювала. Тренер вибрав тактику на гру, а ми її виконали.

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Особисто я думав, якщо ми заб'ємо гол, то на 200 відсотків пройдемо далі.

Газон був нормальний, поле чудове. Думаю, велика кількість падінь була пов'язана з великою кількістю боротьби. Ніхто з суперників не хотів поступатися, адже на кону була путівка у Лігу Європи", – цитує Гармаша офіційний сайт Динамо.

Зауважимо, кияни завдяки перемозі втримали третє місце у групі та навесні зіграють у плей-офф Ліги Європи.

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