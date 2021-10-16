"Це кінець кар'єри Супряги? Якщо говорити про кар'єру футболіста в середній команді – то це тільки початок. Якщо говорити про футболіста в команді рівня Динамо і Шахтаря – це кінець. Моя думка, що він рано потрапив в топовий клуб, йому треба ще працювати і набути той багаж, який надасть йому впевненість.

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Думаю, що він трохи скутий. У СК Дніпро-1 він був на своєму рівні і у нього іноді виходили непогані ігри. Невідповідність рівня сковує футболіста, і при видимій старанності у нього не виходить. Часто буває так, що за зовнішньою старанністю ми не бачимо його внутрішню невпевненість. Вона відчувається в ухваленні рішень, занадто повільно він ухвалює рішення.

Він не передбачає ситуації, не грає. Супряга обирає рішення дуже прості, а футбол – це гра, в якій на перше місце ставиться ухвалення рішень. Завжди з 4-5 варіантів хороший, класний футболіст обирає найкращий варіант, середній футболіст вибирає через раз, а Супряга відноситься до середніх футболістів якраз в контексті ухвалення рішень. Навіть сьогодні, м'яч відскочив від воротаря – порожні ворота, а він не був готовий. І це нападник.

Чи матиме Супряга шанси після повернення Бєсєдіна, Раміреса та Шкуріна? Ні. Шкурін йому не конкурент, тому що вони приблизно одного рівня. Гармаш доводить і декласує його. Гармаш, якого три роки тому фактично списали", – зазначив Федорчук в коментарі FanDay.

Нагадаємо, Луческу замінив Супрягу наприкінці першого тайму поєдинку проти Львова (4:1). Пізніше румун пояснив своє рішення.

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