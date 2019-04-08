Гармаш взяв Мораєса "на Одесу", – Ступар

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар розібрав суперечливі епізоди у чвертьфінальному матчі Кубка України між Динамо та Шахтарем.

"Чергове українське класіко, яке завжди проходить у напруженні, нервовій обстановці, коли команди йдуть "стінка на стінку", збігаються футболісти, апелюють до арбітра. В такому поєдинку гравці перебувають на підйомі своїх фізичних і нервових сил, і часом шкодують від того, що зробили, чи сказали.

Ми бачили як вчинив Гармаш, але йому притаманна така поведінка. Тут нема чого дивуватися. Дениса хоч виховуй, хоч не виховуй – він завжди буде Гармашем. І те що він зробив на полі... Колись в дитинстві ми казали: "Візьми його на Одесу". От Гармаш і взяв суперника, боднув головою, за що й отримав пряму червону картку. Цілком заслужену.

Шахтар – Динамо – відео гола та огляд матчу

А ось перша жовта картка Жуніору Мораєсу... напевно, він щось сказав неприємне. Тому що жодних контактних або фізичних дій з його боку не було. Можливо, Козиряцький покарав нападника Шахтаря за довгий язик, але я не можу стверджувати. Це лише припущення. Друге порушення Мораєса було очевидним. Хтось його захищає. Справді? Шапаренко швидко проштовхнув м'яч, а Жуніор в'їхав йому в корпус. Формально це жовта картка. Якщо б Козиряцький не виніс покарання, то йому потім говорили б, що він діяв непослідовно, не витримав одну лінію. Можливо, це моя суб'єктивна точка зору, але вважаю Максима Козиряцького найкращим арбітром української Прем'єр-ліги.

Ми бачили суддів, які обслуговували поєдинки між Шахтарем і Динамо. У них була своя інтерпретація правил гри. Згадаємо Можаровського і Труханова. Були моменти, коли вони щось гавили, або придумували. На щастя, Козиряцький цього не допустив, а витримав одну лінію як до однієї команди, так і до іншої. Незалежно, це Шахтар чи Динамо.

На мою думку, неетично висловився один із експертів телеканалу "Футбол", який сказав: "Мені здається, що арбітр буде прихильний до Динамо". Ну що, хіба були симпатії до киян? Козиряцький об'єктивно підходив до будь-якої ситуації, вчасно застосовувавши превентивні заходи. Підкликав до себе футболістів, проявив характер: хлопці, я тут на полі, щоб управляти грою. Я – арбітр і вирішую. Я для футболу, а ви для гри. Ви граєте, а я буду судити. Дуже добре, що Козиряцький виявив психологічну стійкість. Арбітр який має мужність і психологічну стійкість – буде дуже хорошим рефері.

Що стосується жовтих карток у матчі Шахтар – Динамо, то їх було дуже багато і всі вони, на мою думку, справедливі. Було достатньо порушень з боку обох команд, але ці ігри завжди так проходять. Якщо б поєдинки між нашими грандами були не емоційними і спокійними, то не було б глядачів на трибунах. Слава Богу, що в Україні залишились дві команди, на які збирається велика кількість вболівальників", – передає слова Ступара FootBoom.

Шахтар – Динамо: янголи і демони Гармаша з Мораєсом, океан жовтих, 2 вилучення, реванш за 2015-й та дивовижні цифри