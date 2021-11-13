"Так, червоних карток за кар'єру було п'ять. Більшість – за розмови були. Тільки одна така... Коли картка заслужена – нічого не відчуваю, а коли вона не по ділу – злість бере. Несправедливість.

"Квартиру можна купити, і не одну": Гармаш розповів про найбільший штраф у кар'єрі

Коли Вакс, на Донбас Арені? Так, згоден. Там усе зрозуміло було. Це потрібно було для них, щоб мене вилучили. Він мені говорив, що я за поле вийшов і почав бігти по полю до лікаря. Ну, а насправді я не покидав поле. Я сказав: "До мене лікар підійшов, я з того місця встав і побіг за лінію". А він мені: "Ні, ти покинув". А потім дивиться... Там же не було VAR.

Я кажу, що якщо суддя явну помилку зробив, нехай на півроку Першу або Другу лігу судить. Але ж немає покарання. Команда втратила три очки або внічию зіграла, а для них немає покарань... Треба визначатися з цим. Я б дискваліфікував на півроку, на рік. Нехай потім розповідає далі. Мені тоді скасували червону. А сенсу? Три очки забрали у команди – найприкріше", – сказав Гармаш у програмі "BurBuzz".

"За Динамо нам пообіцяли премію": лідер Ворскли – про пенальті Сидорчука, расистський скандал і незабитий шедевр