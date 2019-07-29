Гармаш – про переможний гол у ворота Шахтаря: Мені пощастило

Півзахисник Динамо Денис Гармаш прокоментував перемогу над Шахтарем у Суперкубку України і розповів про переможний гол.

"Вся команда працювала, старалась і досягла результату. У Шахтаря було більше моментів, вони більше володіли м'ячем, але у нас була своя стратегія на гру. Забили більше, ніж вони.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відео голів і огляд матчу за Суперкубок України

З тренером була розмова, що ми не маємо права програвати. Початок сезону, всі трохи втомлені. Грали на контратаках. Як я влучив у той кут і розвернув захисника? Мені просто пощастило", – цитує Гармаша Dynamomania.com.

Нагадаємо, Динамо мінімально переграло Шахтар у матчі за Суперкубок України – 2:1. Голами відзначились Алан Патрік, Микита Бурда та Денис Гармаш.

Динамо – Шахтар: Каштру дебютує з втрати Суперкубка-2019, Хацкевич вгадує зі всім, але перемога стає великим ризиком