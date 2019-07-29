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Гармаш – про переможний гол у ворота Шахтаря: Мені пощастило

08:52 860 Читать на русском
Гармаш – про переможний гол у ворота Шахтаря: Мені пощастило
Денис Гармаш (ліворуч) у матчі з Шахтарем / Шахтар

Півзахисник Динамо Денис Гармаш прокоментував перемогу над Шахтарем у Суперкубку України і розповів про переможний гол.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Вся команда працювала, старалась і досягла результату. У Шахтаря було більше моментів, вони більше володіли м'ячем, але у нас була своя стратегія на гру. Забили більше, ніж вони.

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З тренером була розмова, що ми не маємо права програвати. Початок сезону, всі трохи втомлені. Грали на контратаках. Як я влучив у той кут і розвернув захисника? Мені просто пощастило", – цитує Гармаша Dynamomania.com.

Нагадаємо, Динамо мінімально переграло Шахтар у матчі за Суперкубок України – 2:1. Голами відзначились Алан Патрік, Микита Бурда та Денис Гармаш.

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Суперкубок України Денис Гармаш Денис Гармаш Динамо Динамо Динамо - Шахтар
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