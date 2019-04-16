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Гарі Невілл: Спад Манчестер Юнайтед при Сульшері – це добре

14:25 263 Читать на русском
Гарі Невілл: Спад Манчестер Юнайтед при Сульшері – це добре
Гарі Невілл / Sky Sports

Експерт Sky Sports Гарі Невілл вважає, що погані результати Манчестер Юнайтед в останніх матчах підуть на користь команді в майбутньому.

"Це був великий матч з ПСЖ. Я думаю, що якби Манчестер Юнайтед продовжив би грати так до кінця сезону, то всі б повірили, що в команді все налагодилось.

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Я був переконаний, що рішення щодо повноцінного контракту з Сульшером наприкінці березня було правильним. Уле зараз дізнається більше про гравців, ніж у перші 6-8 тижнів, коли все було прекрасно.

Матч з ПСЖ був неймовірним за своєю розв'язкою для фанатів Манчестер Юнайтед, однак зараз ми спустились з небес на землю і бачимо реальну картину", – розповів Невілл в інтерв'ю Sky Sports.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ґарі Невілл Ґарі Невілл Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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