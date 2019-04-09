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Гарі Невілл назвав найбільшу проблему АПЛ, звинувативши Реал та Барселону

10:24 559 Читать на русском
Гарі Невілл назвав найбільшу проблему АПЛ, звинувативши Реал та Барселону
Еден Азар / Фото Diario AS

Легендарний захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл прокоментував можливий трансфер вінгера Челсі Едена Азара в Реал. Гравець відзначився дублем у ворота Вест Хема в 33-му турі АПЛ.

24’ Еден Азар
90’ Еден Азар
 
24’ Еден Азар
90’ Еден Азар

"Дивлячись на ці голи, я відчув смуток. Я згадав, як в останні тижні багато говорили про можливий перехід Азара в Реал. Як тільки ці чутки стають серйознішими, розумієш, що ці 5 матчів можуть стати останніми для Азара в АПЛ.

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Це одна з найбільших проблем англійського чемпіонату. Реал і Барселона знову переманюють найкращих гравців АПЛ", – цитує Невілла Sky Sports.

В поточному сезоні АПЛ Азар провів 32 матчі, в яких відзначився 16-ма голами та 12-ма асистами.

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