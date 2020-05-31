Гарай відкрито воює з Валенсією, звинувативши клуб у цькуванні

Захисник Валенсії Есек’єль Гарай відреагував на чутки про те, що він відмовився продовжувати контракт з клубом.

30 червня 2020 року закінчується чинна угода між "кажанами" і 33-річним аргентинцем. Напередодні з'явилася інформація, що футболіст відмовився від продовження співпраці, намагаючись вибити для себе кращі фінансові умови. Гарай розмістив у своєму Інстаграмі відео, де все детально пояснив.

Даніло Сілва міг перейти у Валенсію – захисник пояснив, чому залишився в Динамо

"Шкода, що довелося дійти до такого. Проти мене проводиться наклепницька кампанія. Коли я говорю "кампанія", я маю на увазі людей з мого клубу, які, очевидно, мають намір дискредитувати мене як професіонала або, скоріше, як людину. Вся полеміка була викликана, коли нібито з'ясувалося, що я відхилив пропозицію у 2,7 млн ​​євро на рік, але це абсолютно не так. Натяки на те, що я не хочу залишатися в цьому клубі, – це брехня.

1 лютого я отримав травму. Мені зробили операцію на коліні. Керівництво клубу дало мені знати, що вони збираються продовжити контракт зі мною. Але до сьогоднішнього дня я не отримав жодної пропозиції. Я хочу і хотів залишитися в цьому клубі. Я був щасливий тут і хотів би продовжувати бути таким, але очевидно, що це не залежить від мене. Хочу, щоб правда була відома. Мені дуже боляче від того, як чинять зі мною. Я хочу закінчити, сказавши, що в брехню легко повірити", – сказав Гарай.

Реал попрощається з легендарним складом: нова атака мрії, фаворити президента, доля володаря "Золотого м'яча"