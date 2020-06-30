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Гарай офіційно покинув Валенсію – ветеран відкрито критикував босів клубу

19:08 - Читать на русском
Гарай офіційно покинув Валенсію – ветеран відкрито критикував босів клубу
Есек’єль Гарай / Фото ФК Валенсія

Аргентинський захисник Есек’єль Гарай припинив свою співпрацю з Валенсію.

Валенсія та Есек’єль Гарай попрощались після завершення контракту, повідомив сам футболіст в Instagarm.

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"Я безмежно вдячний. Велике дякую сім'ї. Ніколи не забуду моменти життя і радості, проведені тут", – підписав аргентинець світлини з яскравими моментами у футболці "кажанів".

Раніше, 33-річний захисник не надто приємно висловлювався про керівництво клубу, яке, нібито, попри обіцянку продовження співпраці не пропонувало Гараю новий контракт. Есек’єль захищав кольори Валенсії з 2016 року.

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Теги
Іспанія Есек’єль Есек’єль Гарай Валенсія Валенсія
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