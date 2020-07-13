Гарай може перебратися до Серії А

Скандальний екс-оборонець іспанської Валенсії Есек’єль Гарай новий сезон може розпочати в чемпіонаті Італії.

Ветеран зацікавив міланський Інтер і столичну Рому, стверджує Superdeporte.

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Гарай наразі є вільним агентом. Наприкінці червня він покинув Валенсію ще до фактичного завершення сезону через конфлікт із керівництвом "кажанів". Окрім того, колишній центрбек збірної Аргентини не виходив на поле з лютого через важку травму коліна.

У сезоні 2019/20 Есек'єль Гарай зіграв 23 матчі в усіх турнірах. Раніше він захищав кольори пітерського Зеніта, Бенфіки, мадридського Реала, сантандерського Расінга та Ньюеллс Олд Бойз.

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