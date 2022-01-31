"Ганза – топ-клуб": Сікан прокоментував свій перехід до аутсайдера Другої Бундесліги
Український форвард Данило Сікан поділився емоціями від трансферу у ростоцьку команду.
"Мені не терпиться приступити до справи, і я дійсно із нетерпінням чекаю на той час, коли почну грати за цей клуб.
Сікан офіційно перейшов у Ганзу
Ганза – топ-клуб із чудовими вболівальниками, гарною командою і, як я зрозумів, із чудовими традиціями. Для мене зараз важливо швидко познайомитися з усіма процесами і командою, щоб я міг допомогти досягти хороших результатів і успішно провести другу частину сезону", – цитує Сікана офіційний сайт Ганзи.
Нагадаємо, Данило приєднався до німецького клубу на правах оренди до кінця сезону. Ганза після 20-ти турів посідає у турнірній таблиці Другої Бундесліги 14-ту сходинку.
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