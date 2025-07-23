Атлетіко на своєму офіційному сайті оголосив про домовленість з Ганцко за умови проходження ним відповідного медичного обстеження. Контракт буде підписаний, як тільки лікарі "кольчонерос" дадуть зелене світло. Як інформує Marca, Фейєнорд отримає 30 млн євро.

"Скандально та нечувано": клуб Роналду принизив захисника титулованої команди

Раніше 27-річний гравець домовився про перехід в Аль-Наср Кріштіану Роналду, а також повідомив про це роттердамський клуб. Після розірвання договору про оренду своєї квартири в Роттердамі Давід відправився в Австрію, де Аль-Наср проводить збори. Захисник відчув, що його не чекають у розташуванні команди. Він прочекав у сусідньому готелі, поки саудівці не повідомили йому, що клуб скасовує цей трансфер.

Ганцко був головною метою Атлетіко минулого літа, але мадридський клуб не зміг домовитися з Фейєнордом. Нагадаємо, що словак протистояв Україні на Євро-2024 – саме проти Словаччини підопічні Сергія Реброва здобули єдину перемогу на турнірі.