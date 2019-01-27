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Ганновер очолив Томас Долль, який тренував клуб Реброва

22:50 58 Читать на русском
Ганновер очолив Томас Долль, який тренував клуб Реброва
Томас Долль / Фото: соцмережі

Ганновер офіційно призначив нового наставника. Ним став екс-наставник Борусії Д та Ференцвароша Томас Долль.

52-річний фахівець Томас Долль очолив Ганновер, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ганновер звільнив наставника після розгрому від Борусії Дортмунд

Спеціаліст з 2013 по 2018 рік очолював угорський Ференцварош, який сьогодні тренує Сергій Ребров.

Новий тренер має зберегти прописку команди у Бундеслізі.

Після 19 турів Бундесліги Ганновер йде на передостанньому місці в турнірній таблиці, маючи в активі лише 11 очок.

Шальке втратив ще 3-х гравців – Коноплянка залишився практично без конкурентів, клуб звернувся до Ман Сіті

Теги
Трансфери Чемпіонату Німеччини Трансфери Німеччина Томас Долль Томас Долль Ганновер Ганновер
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