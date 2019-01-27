Ганновер очолив Томас Долль, який тренував клуб Реброва

Ганновер офіційно призначив нового наставника. Ним став екс-наставник Борусії Д та Ференцвароша Томас Долль.

52-річний фахівець Томас Долль очолив Ганновер, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Спеціаліст з 2013 по 2018 рік очолював угорський Ференцварош, який сьогодні тренує Сергій Ребров.

Новий тренер має зберегти прописку команди у Бундеслізі.

Після 19 турів Бундесліги Ганновер йде на передостанньому місці в турнірній таблиці, маючи в активі лише 11 очок.

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