Ганновер очолив Томас Долль, який тренував клуб Реброва

Іспанія — 23:38 29
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Реал переміг Еспаньйол та повернувся на третє місце в Ла Лізі
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Ювентус у нелогічному матчі вирвав перемогу в ЛаціоІталія — 23:29 530
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Челсі у дебютному матчі Ігуаїна розгромив Шеффілд Венсдей та вийшов в 1/8 фіналу Кубка АнгліїАнглія — 22:00 1940
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Барселона перемогла Жирону в "Малому каталонському дербі" й відновила відрив від АтлетікоІспанія — 19:05 1099
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Шальке втратив ще 3-х гравців – Коноплянка залишився практично без конкурентів, клуб звернувся до Ман СітіНімеччина — 18:17 5731
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