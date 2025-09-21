"Сьогодні хотів побачити більш енергійну гру, але ще більше я хотів би бачити іншого суддю – це точно. Так, ми провели не найкращий матч, але ми приймаємо це очко, адже неможливо вигравати завжди.

Було призначено ганебний пенальті. Якщо ти не бачиш м’яч – що ти маєш робити? Це вигаданий пенальті. Таке можуть призначити лише люди, які ніколи не грали у футбол. Це ганьба.

Далі – повинна бути червона картка за удар Орбана ліктем в шию Гатті. Я був прямо біля них і бачив все на власні очі. Я ніколи не бачив, щоб були два таких рішення. Не знаю, що сказати. Якщо ти не даєш червону за таке – то за що її давати? Це ганьба.

Я не хочу говорити про виправдання, але зрештою саме такі моменти вирішують долю матчів. У цій ситуації все зрозуміло, це не 80 на 20, а 100 на 0. Обидва рішення помилкові. Дивовижно", – цитує Тудора TuttoJuve.

