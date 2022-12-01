"Ганебне рішення": легенда Манчестер Юнайтед розчарований призначеним пенальті у ворота збірної Польщі
Колишній захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Ріо Фердінанд розкритикував рішення призначити пенальті у матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2022 Польща – Аргентина.
"Рішення про призначення пенальті – ганебне. VAR запровадили не для цього. Щенсни махнув біля вій Мессі, і той факт, що суддя підійшов, щоб подивитися на це...
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Я вважаю, було прийнято ганебне рішення. Він ледь торкнувся його", – поділився Фердінанд у коментарі Evening Standard.
Нагадаємо, арбітр призначив суперечливий пенальті у ворота Польщі, коли Щенсни намагався вибити м'яч, але влучив рукою в Мессі. Втім, аргентинець не забив ударом з позначки.
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