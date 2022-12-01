"Рішення про призначення пенальті – ганебне. VAR запровадили не для цього. Щенсни махнув біля вій Мессі, і той факт, що суддя підійшов, щоб подивитися на це...

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Я вважаю, було прийнято ганебне рішення. Він ледь торкнувся його", – поділився Фердінанд у коментарі Evening Standard.

Нагадаємо, арбітр призначив суперечливий пенальті у ворота Польщі, коли Щенсни намагався вибити м'яч, але влучив рукою в Мессі. Втім, аргентинець не забив ударом з позначки.

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