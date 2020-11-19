Інтрига жила лише в першому таймі, коли суперники обмінялися голами Тілеманса та Вінда. Після перерви Лукаку хутко оформив дубл, і в перемозі бельгійців сумнівів майже не залишилося.

Ліга націй: жахлива помилка Куртуа не завадила Бельгії взяти перше місце, Італія у фіналі 4-х, Ісландія знову без очок

Під завісу зустрічі Куртуа "привіз" гол у елементарній ситуації. Шадлі віддав передачу назад, а голкіпер "червоних дияволів" пропустив м'яч під ногою. Минула хвилина, і де Брюйне встановив остаточний рахунок – 4:2