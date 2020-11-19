Ганебна помилка Куртуа у відеоогляді матчу Бельгія – Данія – 4:2
00:29 - Читать на русском
Бельгія впевнено здолала Данію в 6 турі Ліги націй. Дивіться відеоогляд зустрічі.
завершено
Інтрига жила лише в першому таймі, коли суперники обмінялися голами Тілеманса та Вінда. Після перерви Лукаку хутко оформив дубл, і в перемозі бельгійців сумнівів майже не залишилося.
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Під завісу зустрічі Куртуа "привіз" гол у елементарній ситуації. Шадлі віддав передачу назад, а голкіпер "червоних дияволів" пропустив м'яч під ногою. Минула хвилина, і де Брюйне встановив остаточний рахунок – 4:2
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