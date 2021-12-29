Вест Бромвіч приймав Лідс в рамках 16-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Вже на 9-й хвилині господарі організували ганебний автогол, що змусило гравців Вест Брома опустити руки.

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До свистка на перерву у ворота підопічних Сема Еллардайса залетіли ще три м'ячі. У другому таймі гості збавили оберти, але контролювали хід гри. Ближче до завершення гри Рафінья добив господарів 5-м голом.

Після 16-ти турів Лідс піднявся на 11-ту сходинку, Вест Бромвіч залишається у зоні вильоту – 19-те місце.

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