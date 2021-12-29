Ганьба Вест Бромвіча у відеоогляді матчу проти Лідса – 0:5
22:20 - Читать на русском
Вест Бромвіч приймав Лідс в рамках 16-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
завершено
Ромейн Сойєрс 10’
Езган Аліоскі 31’
Джек Харрісон 36’
Родріго Морено 40’
Рафінья 72’
10’ Ромейн Сойєрс
31’ Езган Аліоскі
36’ Джек Харрісон
40’ Родріго Морено
72’ Рафінья
Вже на 9-й хвилині господарі організували ганебний автогол, що змусило гравців Вест Брома опустити руки.
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До свистка на перерву у ворота підопічних Сема Еллардайса залетіли ще три м'ячі. У другому таймі гості збавили оберти, але контролювали хід гри. Ближче до завершення гри Рафінья добив господарів 5-м голом.
Після 16-ти турів Лідс піднявся на 11-ту сходинку, Вест Бромвіч залишається у зоні вильоту – 19-те місце.
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