Челсі ледь не зганьбився у матчі 3-го туру АПЛ, на останніх хвилинах врятувавши нічию проти Вест Бромвіча. Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Бромвіч – Челсі.

Перший тайм став справжнім кошмаром для прихильників Челсі. Вже на 4-й хвилині Алонсо неточно віддав пас головою, Матеус розігнав атаку та віддав на Робінсона на лінії штрафного – той класно пробив у дальній кут. На 25-й хвилині Каллум оформив дубль, обікравши Тьягу Сілву та реалізувавши вихід віч-на-віч, а ще за 2 хвилини Бартлі замкнув скидку після подачі з кутового.

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По перерві Лемпард зробив дві заміни, що досить швидко перевернуло хід гри. На 55 хвилині Маунт дальнім ударом вразив ворота Джонстона, а Хадсон-Одой скоротив відставання до мінімального. А врятував лондонців Абрахам, який замкнув передачу Хаверца у компенсований час.

Таким чином, Челсі набрав 4 очки та розташувався на шостому місці, Вест Бромвіч з 1 пунктом став шістнадцятим.

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