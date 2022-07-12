Манчестер Юнайтед у першому спарингу після павзи розгромив Ліверпуль. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Підопічні Еріка Тен Хага, для якого це був перший поєдинок на чолі МЮ, виглядали солідніше на фоні молоді мерсисайдців, тому й святкували перемогу. Рахунок відкрив Санчо, пробивши злету у дальній кут.

Манчестер Юнайтед розгромив Ліверпуль у дебютному матчі Тен Хага – Фред вишукано покарав Аліссона

До перерви Фред ефектно й результативно перекинув Аліссона, а Марсьяль реалізував вихід віч-на-віч. Діас міг скорочувати відставання, але каркас воріт підігравав Де Хеа. Крапку у матчі поставив Пеллістрі після красивої комбінації. 0:4 – найбільша поразка Юргена Клоппа на чолі Ліверпуля проти Юнайтед.