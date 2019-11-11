"Ганьба і дикунство", – Яніна Соколова засудила ультрас Динамо через расистський скандал з Тайсоном

Відома журналістка Яніна Соколова не залишилася осторонь скандальних подій, які трапилися під час матчу 14-го тур Шахтар – Динамо.

"Фейсбук нагадав, яким був мій день сьогодні 9 років тому. Як же все змінилося у думках і людях. Тільки вміст живота лишився стабільно дорогий. P.S. Ултрас, фани Динамо, ваші прояви расизму – ганьба і дикунство", – написала Соколова, додавши фото з символікою киян.

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Нагадаємо, в другому таймі вчорашнього матчу арбітр Микола Балакін був змушений зупинити гру – вболівальники Динамо провокували Тайсона расистськими вигуками, і бразилець не витримав, відповівши їм непристойним жестом, за що згодом отримав червону картку.

До слова, Шахтар здобув мінімальну перемогу (1:0) і набрав 40 очок у 14-и турах, "гірники" продовжують лідирувати. У Динамо на 13 пунктів менше і четверта позиція в турнірній таблиці УПЛ.

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