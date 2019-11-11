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ШАХТАР - ДИНАМО ТАЙСОН ЖУНІОР МОРАЄС РАСИЗМ У ФУТБОЛІ

"Ганьба і дикунство", – Яніна Соколова засудила ультрас Динамо через расистський скандал з Тайсоном

13:24 416 Читать на русском
"Ганьба і дикунство", – Яніна Соколова засудила ультрас Динамо через расистський скандал з Тайсоном
Шахтар – Динамо / фото: Динамо

Відома журналістка Яніна Соколова не залишилася осторонь скандальних подій, які трапилися під час матчу 14-го тур Шахтар – Динамо.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

"Фейсбук нагадав, яким був мій день сьогодні 9 років тому. Як же все змінилося у думках і людях. Тільки вміст живота лишився стабільно дорогий. P.S. Ултрас, фани Динамо, ваші прояви расизму – ганьба і дикунство", – написала Соколова, додавши фото з символікою киян.

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Нагадаємо, в другому таймі вчорашнього матчу арбітр Микола Балакін був змушений зупинити гру – вболівальники Динамо провокували Тайсона расистськими вигуками, і бразилець не витримав, відповівши їм непристойним жестом, за що згодом отримав червону картку.

До слова, Шахтар здобув мінімальну перемогу (1:0) і набрав 40 очок у 14-и турах, "гірники" продовжують лідирувати. У Динамо на 13 пунктів менше і четверта позиція в турнірній таблиці УПЛ.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм

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Неймар підтримав бразильців Шахтаря, які постраждали від проявів расизму під час матчу з Динамо
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Теги
Динамо Динамо Расизм у футболі Шахтар - Динамо Тайсон Тайсон футбольні фанати
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