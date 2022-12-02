Уругвай зустрічається з Ганою в рамках 3-го туру групового етапу на ЧС-2022. Шукайте посилання на онлайн-трансляцію матчу в цій новині на "Футбол 24".

Матч Гана – Уругвай стартує о 17:00. Оскільки поєдинки 3-го туру в одній групі відбуваються паралельно, подивитися цю гру наживо можна лише на сервісі MEGOGO за наявності відповідної підписки. На Суспільному покажуть матч Португалія – Південна Корея. Текстову онлайн-трансляцію Гана – Уругвай проведе "Футбол 24".

Гана – Уругвай: анонс матчу ЧС-2022 – африканці спробують помститись Суаресу за легендарне пограбування

Це вирішальний поєдинок в боротьбі за путівку в плей-офф. Сьогодні Уругваю потрібна лише перемога. Натомість Гана хоче помститися, зокрема, Луїсу Суаресу за епічний півфінал ЧС-2010. Сьогодні африканцям буде достатньо нічиєї, аби відправити суперника додому.

Уругвай: Рочет – Варела, Хіменес, Коатес, Олівейра – Бентанкур, Вальверде, Де Арраскаета, Пельїстрі – Суарес, Нуньєс

Гана: Зігі – Самед, Амарті, Дж. Айю, А. Айю, Баба, Вільямс, Кудус, Партей, Салісу, Сейду