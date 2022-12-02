Чемпіонат світу-2022, 3-й тур група Н

2 грудня, 17:00, м. Аль-Вакра, стадіон "Аль-Джануб"

Головний арбітр: Даніель Зіберт (Німеччина)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Tsamina mina, eh, eh

Waka waka, eh, eh

Tsamina mina zangalewa

This time for Africa

Євангеліє від Шакіри, Waka Waka, 07/2010

Саме таким епіграфом хочеться почати анонс поєдинку між збірними Уругваю та Гани. Саме під звуки легендарної Waka Waka "чорні зірки" й "селесте" подарували футболу один із найдраматичніших матчів в історії чемпіонатів світу. У 2010 році ганці перебували всього в двох ударах від того, щоб стати першими африканськими чвертьфіналістами Мундіалей – втім, постріл у порожні ворота Суарес парирував руками, а пенальті Г'яна на 121-й хвилині прилетіло в поперечину.

Throwback to the biggest robbery in World Cup history pic.twitter.com/kK4QYamZ57 — ?????? (@KieranCFC88) November 15, 2022

Сльози вилученого 23-річного Луїса моментально змінились на ейфорію, а далі сталася серія пенальті. Вони завершилась паненкою від Абреу й проходом Уругваю в чвертьфінал. Гана втратила свій time for Africa – і ще довго в новинах писали про прокляття місцевих шаманів на адресу майбутньої зірки Ліверпуля, Барселони й Атлетіко. В самій африканській країні Луїса називають "дияволом".

У сьогоднішній заявці "чорних зірок" немає героїв того драматичного вечора, а от в складі "селесте" досі виступають Суарес, Кавані й Муслера. Ці прізвища виступають "червоною ганчіркою" для кожного ганського футболіста. Тема помсти не покидає країну – сьогодні в Гані покажуть фільм "Місія помститись", присвячений "пограбуванню" на ЧС-2010. Палива у вогонь підкинув і Суарес, який на прес-конференції відмовився вибачатись за свій легендарний "сейв".

Можна було б перервати усі ці спогади тезою про те, що на дворі вже 2022-й рік, але сьогоднішній поєдинок відбувається за схожих умов. Прохід команд у наступну стадію залежить саме від результату особистої зустрічі – і сьогодні Уругваю знову буде важко. У Катарі збірна Гани виглядає значно живіше за "селесте", хоча схильність влаштовувати драму на рівному місці у "чорних зірок" нікуди не зникла.

Не станемо згадувати драматичні вильоти африканців на попередніх Мундіалях. Достатньо згадати нинішній: у матчі з Португалією колектив виглядав як мінімум не слабше, відігравшись на 73-й хвилині – втім, дурні помилки вилились у 1:3 вже на 80-й. Скоротивши відставання до мінімуму, Гана могла й 3:3 оформити, однак Вільямс на останніх секундах не зміг пробити у порожні ворота.

У поєдинку з корейцями Гана домінувала в першому таймі, забивши два голи й нічого не дозволивши азіатам. Втім, вже на 61-й хвилині на табло горіли 2:2, причому "чорні зірки" пропустили двічі за три хвилини. Кудус на 68-й хвилині знову вивів ганців уперед, але надалі африканці істерично відбивались, дивом не втративши перемогу.

Не можна сказати, що Гана слабка. Цей колектив відверто подобається своєю дисциплінованістю й агресивною моделлю гри, однак футболісти допускають занадто велику кількість простих помилок. Та і загалом стабільності не вистачає. Вочевидь, взнаки дається середній вік збірної – вона є наймолодшою на ЧС-2022.

Уругвай же привіз у Катар один із найбільш підстаркуватих складів. Досвід поки що зовсім не допомагає "селесте" – латиноамериканці набрали одне очко, не забивши жодного гола. Можна говорити про нефарт, адже тричі вони влучали в стійку, а Португалія й Південна Корея не виглядали надто краще ("тигри" так і взагалі не сподобались). Проблема полягає в тому, що і уругвайці нічого хорошого в своїй грі не продемонстрували.

В теорії, можна зачепитись за перебування підопічних Дієго Алонсо в топі за оборонною роботою, але вибірка занадто мала, а їхні суперники не звикли влаштовувати феєрію в атаці. Більш важливо, що за наявності Нуньєса, Кавані, Суареса, Вальверде й Бентанкура "селесте" вкрай слабко атакують самі.

Принаймні, виокремити якісь тенденції важко – це суцільний сумбур. Відзначити можна хіба що відсутність дисципліни – гравці часто стягуються в зону м'яча, не створюючи ширину чи більшість в потрібних зонах. На коротких відрізках гри Уругвай може підтиснути будь-кого, але особливого зиску це не приносить. Між тим, сьогодні команді необхідно перемагати, і бажано – з якомога більшим рахунком.

Орієнтовні склади на матч Гана – Уругвай

Гана: Аті-Зігі – Лемпті, Амарті, Салісу, Менса – Парті, Самед – Кудус, А. Айю, Д. Айю – Іньякі Вільямс

Уругвай: Рочет – Хіменес, Годін, Коатес – Варела, Вальверде, Бентанкур, Весіно, Олівера – Нуньєс, Кавані

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Словом, Гана надзвичайно близька до того, щоб помститись Уругваю за ЧС-2010. Звісно, сатисфакція виявиться не такою болючою, як у ПАР, однак пройти у плей-офф через голову заклятого ворога все одно приємно. Тим не менш, кількість зірок у складі та нестабільність "чорних зірок" змушують букмекерів ставити на перемогу "селесте".

Насправді вже якось і не хочеться робити прогнози на матчі чемпіонату світу-2022. Усі Мундіалі дарують сенсацію, а в Катарі логіка взагалі відсутня – всі можуть бити всіх. Що і говорити, коли вчора протягом кількох хвилин Іспанія й Німеччина вилітали з турніру, пропускаючи вперед Коста-Ріку з Японією.

Якщо детально подумати над усіма розкладами, то в перемогу Уругваю якось не віриться. Занадто сухо в атаці грає ця команда. Моменти є, але дуже мало. Гана значно живіша й агресивніша, однак при цьому схильна втрачати перевагу на рівному місці. В таких умовах дуже вірогідним результатом здається нічия.

Як же буде насправді – одному Богу відомо.

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