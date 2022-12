Чемпіонат світу-2022, 3-й тур група Н

2 грудня, 17:00, м. Аль-Вакра, стадіон "Аль-Джануб"

Головний арбітр: Даніель Зіберт (Німеччина)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Tsamina mina, eh, eh

Waka waka, eh, eh

Tsamina mina zangalewa

This time for Africa

Євангеліє від Шакіри, Waka Waka, 07/2010

Саме таким епіграфом хочеться почати анонс поєдинку між збірними Уругваю та Гани. Саме під звуки легендарної Waka Waka "чорні зірки" й "селесте" подарували футболу один із найдраматичніших матчів в історії чемпіонатів світу. У 2010 році ганці перебували всього в двох ударах від того, щоб стати першими африканськими чвертьфіналістами Мундіалей – втім, постріл у порожні ворота Суарес парирував руками, а пенальті Г'яна на 121-й хвилині прилетіло в поперечину.

