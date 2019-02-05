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Гамшік підписав контракт з китайським Далянь Іфан

09:57 497 Читать на русском
Гамшік підписав контракт з китайським Далянь Іфан
Марек Гамшік / Фото ФК Наполі

Капітан Наполі Марек Гамшік продовжить кар'єру в китайському чемпіонаті.

Відтепер Марек Гамшік захищатиме кольори Далянь Іфан, повідомляє Sky Sport.

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31-річний словак підписав контракт з китайським грандом на 3 роки. За умовами угоди Марек отримуватиме 9 млн євро на рік. Сума відступних за хавбека склала 15 млн євро.

Нагадаємо, Гамшік виступає за Наполі з 2007 року. За цей час гравець провів за клуб 519 матчів, в яких відзначився 121-м голом і 111-ма асистами.

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Теги
Італія Трансфери Китай Трансфери Чемпіонату Італії Далянь Іфан Далянь Іфан Марек Гамшік Марек Гамшік Наполі Наполі
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