Ветеран поповнив склад Гетеборга, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гамшік підписав із "янголами" контракт до 31 серпня 2021-го. У Швеції він виступатиме під звичним 17-м номером. До Скандинавії Гамшік переїхав безкоштовно, оскільки раніше покинув китайський Далянь Іфан. Заради виступів у Гетеборзі хавбек відмовився від варіантів у Росії та в рідному клубі – братиславському Словані.

У сезоні-2020 Марек Гамшік провів 14 матчів у китайській Суперлізі, в яких забив 2 м'ячі.

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