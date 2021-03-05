Рекордсмен "партенопейців" за кількістю проведених матчів близький до переходу в шведський Гетеборг, повідомляє Expressen.

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Гамшік нібито має усну домовленість із "янголами". Незабаром словак прибуде до Швеції. Там Гамшік пройде медогляд і підпише контракт із 2-разовим володарем Кубка УЄФА. Гетеборгу ветеран дістанеться безкоштовно, оскільки перебуває у статусі вільного агента. Раніше претендентами на 33-річного хавбека називали братиславський Слован і низку російських клубів.

Сезон-2020 Марек Гамшік провів за китайський Далянь Іфан. У його активі 14 матчів у Суперлізі, в яких досвідчений словак забив 2 м'ячі.

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