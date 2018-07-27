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Гамшік: Анчелотті вмовив мене залишитися в Наполі

21:13 245 Читать на русском
Гамшік: Анчелотті вмовив мене залишитися в Наполі
Марек Гамшік / Фото ФК Наполі

Півзахисник Наполі Марек Гамшік все таки залишиться в італійському клубі.

"Я завжди намагався грати на максимум за цей клуб. Буду і далі продовжувати в такому ж дусі. У мене тепер в команді нова роль.

Анчелотті? Він найуспішніший тренер в Європі, який може тільки мотивувати нас більше. Він був одним з факторів, які змусили мене залишитися, він продовжував дзвонити мені та вмовив не покидати Наполі", – цитує Гамшіка видання Premium Sport.

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Раніше 31-річний півзахисник потрапив у сферу інтересів Гуанчжоу Евергранд, сума трансферу могла скласти 30 млн євро.

В минулому сезоні Марек провів за Наполі 38 матчів у Серії А та відзначився 7 голами.

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Наполі Наполі Італія Карло Анчелотті Карло Анчелотті Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Марек Гамшік Марек Гамшік
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