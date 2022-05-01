"Йому треба трохи часу і трохи сонця (сміється – прим.) Зміни даються нелегко, Лео треба ще часу, попри це він – чудовий гравець.

Мессі виявився головним марнотратом у топ-чемпіонатах Європи – для гола не вистачає навіть 10 моментів

Мессі у Барселоні та ПСЖ продемонстрував, яким прекрасним футболістом він є. Дуже пощастило, що він опинився у нашому чемпіонаті", – цитує Гамейро TyC Sports.

Для 34-річного аргентинця перший сезон у Франції складається не надто вдало у порівнянні з попередніми кампаніями в Іспанії: лише 9 голів та 13 результативних передач у 31 матчі за ПСЖ.

ПСЖ влаштував чемпіонську перестрілку із сенсацією сезону – Мессі мовчить, Неймар асистує, а Мбаппе може все