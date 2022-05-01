Гамейро зізнався, чого не вистачає Мессі у Франції – оригінальний фактор
Досвідчений нападник Страсбура Кевін Гамейро висловився щодо виступів Ліонеля Мессі у французькій першості.
"Йому треба трохи часу і трохи сонця (сміється – прим.) Зміни даються нелегко, Лео треба ще часу, попри це він – чудовий гравець.
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Мессі у Барселоні та ПСЖ продемонстрував, яким прекрасним футболістом він є. Дуже пощастило, що він опинився у нашому чемпіонаті", – цитує Гамейро TyC Sports.
Для 34-річного аргентинця перший сезон у Франції складається не надто вдало у порівнянні з попередніми кампаніями в Іспанії: лише 9 голів та 13 результативних передач у 31 матчі за ПСЖ.
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