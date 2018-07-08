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Гамейро близький до переходу у Валенсію

15:35 138 Читать на русском
Гамейро близький до переходу у Валенсію
Кевін Гамейро / Getty Images

Атлетіко та Валенсія узгодили трансфер французького нападника мадридців Кевіна Гамейро.

31-річний форвард незабаром стане гравцем Валенсії, повідомляє AS.

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За інформацією видання, клуби узгодили деталі переходу Гамейро. Левантійці заплатять "матрацникам" за француза 14 млн євро. Ще 6 млн євро Атлетіко може отримати бонусами.

Кевін Гамейро є першим вибором головного тренера "кажанів" Марселіно Гарсії Тораля, який прагне підсилити атакувальну лінію Валенсії. Трансфер відбудеться відразу після того, як мадридці знайдуть заміну форварду. Основним претендентом на перехід до Атлетіко є нападник Мілана Нікола Калініч.

У сезоні 2017/18 Кевін Гамейро провів 25 матчів у Ла Лізі, в яких забив 7 м'ячів.

Теги
Трансфери Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Кевін Гамейро Кевін Гамейро Валенсія Валенсія Атлетіко Атлетіко
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