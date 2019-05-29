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Гамбург офіційно призначив Хекінга головним тренером команди

15:13 319 Читать на русском
Гамбург офіційно призначив Хекінга головним тренером команди
Дітер Хекінг / Reuters

Німецький Гамбург вирішив змінити наставника після невдачі у боротьбі за вихід в еліту.

"Динозаври" на офіційному сайті повідомили про призначення Дітера Хекінга на посаду керманича команди.

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Останнім місцем роботи 54-річного фахівця була менхенгладбаська Боруссія, яка завершила сезон на 5-му місці і отримала путівку в Лігу Європи. Попри це, Хекінг вирішив не продовжувати співпрацю з командою і почав пошуки нового клубу.

Гамбург після вильоту з Бундесліги рік тому зайняв четверте місце за підсумками сезону в другій Бундеслізі і не зміг повернутися в елітний дивізіон.

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Гамбург Гамбург Німеччина Дітер Хекінг Дітер Хекінг
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