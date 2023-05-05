"Я лише співробітник клубу, рішення ухвалює керівництво. Я вирішив не коментувати його (рішення відсторонити Мессі від команди – прим.). Образи на мою адресу? Як тренер, я вразливий. Розумію це, але намагаюся залишатися зосередженим.

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Коли Мессі повернеться? Побачимо, коли він повернеться і що станеться. У клубі будуть дискусії, але я розумію, що Лео – перший, хто стурбований ситуацією. Поведінка ультрас, які оточили будинки Мессі, Неймара та Верратті? Ми повинні бути обережними з цим. Я можу зрозуміти гнів і розчарування наших прихильників, а також демонстрацію перед офісом ПСЖ, який є нашим місцем роботи, але я не можу погодитися з тим, щоб йти до будинку гравця, бо ситуація може вийти з-під контролю. Люди збожеволіли.

Існує велика прірва між тим, що пишуть, і тим, як команда почувається щодня. Ми побачили це на початку тижня з дискваліфікацією Лео, поганою грою... ПСЖ переживає не найприємніші моменти, але у нас є мета – перемога в Лізі 1 – і ми працюємо над її досягненням. Реакція роздягальні після поразки від Лор'яна показує мені, що гравці хочуть виграти титул", – зауважив Гальтьє на прес-конференції.

Нагадаємо, Мессі відсторонили від команди на 2 тижні через його несанкціоновану поїздку в Саудівську Аравію, хоча Лео стверджує, що мав домовленість з босами.

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