ПСЖ вилетів із Ліги чемпіонів від Баварії ще на стадії 1/8, припинив виступи в Кубку Франції і демонструє не найкращу гру у чемпіонаті. Окрім цього, 56-річний французький тренер вляпався у расистський скандал. Все разом ставить під питання майбутнє коуча в Парижі.

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Проте сам Крістоф налаштований оптимістично. "Я планую бути головним тренером Парі Сен-Жермен наступного сезону. Ми працюємо з Луїшем Кампушем над архітектурою складу на прийдешню кампанію, бо хочемо більше балансу. Ми працюємо над цим", – резюмував Гальтьє.

Нагадаємо, чемпіон Франції сезону 2020/21 перебрався у ПСЖ минулого літа, його контракт чинний ще рік. Наразі столичний гранд лідирує у Лізі 1, випереджаючи на 8 очок Марсель.

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