Галліані: Після переходу в ПСЖ Ібрагімовіч не розмовляв зі мною певний час – він не хотів йти з Мілана

Колишній віце-президент Мілана Адріано Галліані розповів про трансфер нападника клубу Златана Ібрагімовіча в ПСЖ у 2012 році.

"Звичайно ж, Ібрагімовіч не хотів йти з Мілана. Його продали, щоб впорядкувати фінанси. Він завжди сам вирішував свою долю, окрім того випадку. У перший його сезон в клубі ми виграли чемпіонство, останнє для Мілана перед тим, як Ювентус розпочав рекордну серію, а також Суперкубок Італії в 2011 році. Після завершення трансферу в ПСЖ Ібрагімовіч не розмовляв зі мною певний час. Але, як тільки подолав розчарування від необхідності покинути Мілан, він дав інтерв'ю, в якому високо оцінив мене і наші стосунки.

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Коли я вів переговори про перехід Златана в Мілан, то прилетів в Барселону на приватному літаку. Там зустрівся з Ібрагімовічем і його агентом. Мені вдалося переконати його повернутися в Італію. Через забобони я вибрав ті ж готель, ресторан і аеропорт, де був, коли займався трансфером Роналдіньо. Перехід Златана виявився дуже вигідним – 24 млн євро, які ми виплачували протягом трьох років. Роком раніше Барселона заплатила за нього Інтеру вдвічі більше.

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Ми пішли в ресторан, щоб відсвяткувати. Коли прийшов час платити, жодна з двох моїх кредитних карт не спрацювала. В результаті Златану довелося заплатити, і він дивно подивився на мене. Я запевнив його: "Не хвилюйся, у нас є гроші". Він сміявся як божевільний", – цитує Галліані видання Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, 27 грудня Мілан оголосив про повернення 38-річного шведа на Сан-Сіро. Контракт Ібрагімовіча розрахований на 6 місяців – до закінчення поточного сезону з можливістю продовження співпраці ще на рік. До слова, Ібрагімовіч вже виступав за Мілан – швед забив 42 голи в Серії А у футболці "россонері" в період з 2010 по 2012 рік. Також в активі 38-річного шведа виступи за Мальме, Аякс, Ювентус, Інтер, Барселону, ПСЖ та Лос-Анджелес Гелаксі. Саме за команду зі США Ібра виступав протягом останнього сезону.

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