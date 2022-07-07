"Щодо Пінамонті вже були контакти з Інтером. Звісно, ​​нам подобається цей футболіст. Єдиний недолік у тому, що він трохи дорогий. А от про Белотті ми зараз не думаємо. Знаємо, що він вільний, але шукаємо форварда з іншими характеристиками.

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Марлон? За своїми технічними характеристиками цей гравець нам потрібен. Це не означає, що ми його купуємо, але я відповідаю на запитання", – розповів Галліані під час презентації нової форми Монци.

Нагадаємо, команда, якою Галліані керує разом із Сільвіо Берлусконі, піднялася в Серію А. Новачок проводить агресивну трансферну кампанію. Монца вже підписала Раноккію, Краньйо, Карбоні, Сенсі та Пессіну.

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