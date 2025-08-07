Галліані близький до повернення в Мілан на керівну посаду
Колишній віце-президент Мілана Адріано Галліані близький до повернення в клуб.
"Між Кардінале і Галліані вже існує усна домовленість про повернення останнього в клуб. Точна роль ще не визначена, але мова йде про статус супер-консультанта. Потрібно трохи почекати, щоб остаточно зрозуміти, що чекає Галліані в новому Мілані. Домовленість вже є, тому залишилося тільки фіналізувати це велике повернення", – сказав Моретто.
81-річний італієць вже працював у клубі з середини 1980-х до середини 2010-х. За цей час команда виграла 28 трофеїв, у тому числі 8 титулів чемпіона Італії та 5 титулів переможця Ліги чемпіонів.
Наразі Галліані є головою правління Монци, яка влітку отримала нових американських власників.
