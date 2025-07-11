Галатасарай запропонував Наполі 70 млн євро з банківськими гарантіями оплати частинами за Віктора Осімхена, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Повідомляється, що переговори тривають – рішення залишається за італійським клубом.

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Раніше Наполі призупинив переговори з Галатасараєм щодо трансферу Осімхена через відсутність фінансових гарантій з боку турків. Віктор провів у Галатасараї сезон 2024/25 на правах оренди. Він відзначився 37 голами і 7 асистами в 41 матчі у всіх турнірах.

Нагадаємо, що в послугах Осімхена також був зацікавлений Аль-Хіляль.

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