Галатасарай знайшов зіркову альтернативу Яремчуку

Турецький Галатасарай близький до підписання нападника Монако Радамеля Фалькао.

Чемпіон Туреччини вже узгодив умови особистого контракту з колумбійським нападником, повідомляє TRT Spor. Зарплата гравця становитиме 7 млн євро.

Фалькао може перейти в Галатасарай – турецький клуб вже розпочав перемовини

Галатасараю залишилось домовитись з Монако, аби французький клуб відпустив свого лідера безкоштовно. Монегаски готові до такого кроку, аби розвантажити зарплатну відомість.

Галатасарай вивчає можливість придбання Яремчука

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Галатасарай налаштований зміцнити лінію нападу перед Лігою чемпіонів. Одним з претендентів був нападник збірної України і Гента Роман Яремчук.