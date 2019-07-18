Галатасарай знайшов зіркову альтернативу Яремчуку

Ліга Європи — 19:52 383
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Ліга Європи 2019/20, 1-й раунд кваліфікації: результати матчів-відповідей (LIVE)
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Маліновський забив гол та віддав асист за Аталанту в дебютному матчіІталія — 19:27 3981
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Перший після Роналду за зарплатою, маленька сума відступних – головні мільйони з трансферу Де Лігта в ЮвентусІталія — 16:20 1561
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