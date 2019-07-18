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Галатасарай знайшов зіркову альтернативу Яремчуку

18:58 507 Читать на русском
Галатасарай знайшов зіркову альтернативу Яремчуку
Радамель Фалькао / Фото Reuters

Турецький Галатасарай близький до підписання нападника Монако Радамеля Фалькао.

Чемпіон Туреччини вже узгодив умови особистого контракту з колумбійським нападником, повідомляє TRT Spor. Зарплата гравця становитиме 7 млн євро.

Фалькао може перейти в Галатасарай – турецький клуб вже розпочав перемовини

Галатасараю залишилось домовитись з Монако, аби французький клуб відпустив свого лідера безкоштовно. Монегаски готові до такого кроку, аби розвантажити зарплатну відомість.

Галатасарай вивчає можливість придбання Яремчука

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Галатасарай налаштований зміцнити лінію нападу перед Лігою чемпіонів. Одним з претендентів був нападник збірної України і Гента Роман Яремчук.

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Теги
Трансфери Українці за кордоном Монако Монако Туреччина Роман Яремчук Роман Яремчук Радамель Фалькао Радамель Фалькао Галатасарай Галатасарай
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