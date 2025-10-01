Галатасарай "підколов" Ліверпуль у соцмережах після матчу в Лізі чемпіонів.

Турецький чемпіон завдав Ліверпулю болісної поразки у матчі Ліги чемпіонів, а після фінального свистка ще й висміяв суперника у соцмережах. Галатасарай здобув мінімальну перемогу завдяки пенальті у першому таймі – цього виявилося достатньо, аби вперше з жовтня 2012 року перемогти англійську команду. Тоді "леви" здолали Манчестер Юнайтед.

Попри рахунок 1:0, зустріч могла завершитися значно гірше для команди Арне Слота, яка виглядала розгубленою та повільною. Аліссон кілька разів врятував Ліверпуль від неминучого гола, але сам зазнав ушкодження та був змушений поступитися місцем Гіоргі Мамардашвілі у другому таймі.

Після фінального свистка офіційний англомовний акаунт Галатасарая у мережі Х виклав іронічне повідомлення, обігравши знаменитий девіз Ліверпуля: "Ти ніколи не йтимеш один, але іноді ти залишаєш поле без очок".

Зазначимо, що турецькі вболівальники також відзначились і були активними протягом всього матчу – розгорнули банери на честь Діогу Жоти та вивісили політичні заклики на підтримку Палестини.

You'll never walk alone, but sometimes you walk out without points #UCL pic.twitter.com/oFsyQ2xfSv — Galatasaray EN (@Galatasaray) September 30, 2025

