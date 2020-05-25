Галатасарай відмовився обмінювати екс-легіонера Динамо на форварда Бетіса

Турецький Галатасарай високо цінує свого хавбека Юнеса Беланду.

Галатасарай отримав пропозицію обміняти свого півзахисника Юнеса Беланду на форварда Бетіса Дієго Лаінеса Лейву, повідомляє Fotospor.

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Босів турецького клубу така пропозиція не вразила, незважаючи на доплату 1,5 млн євро, і вони відповіли відмовою.

У нинішньому сезоні Юнес Беланда провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 2 асисти. Раніше він захищав кольори Ніцци, Шальке, київського Динамо (2013-2017 роки) та Монпельє.

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